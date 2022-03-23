Оливье ЖИРУ: «Моим кумиром был Шевченко»

Форвард «Милана» Оливье Жиру признался, что хочет пойти по стопам своего кумира, Андрея Шевченко, и стать чемпионом Италии:

«Когда я был еще ребенком, то болел за две зарубежные команды – «Арсенал» и «Милан». «Арсенал» мне просто нравился, а за «Милан» играл мой кумир — Андрей Шевченко. Поэтому я не хочу упустить возможность повторить его успех — стать чемпионом Италии.

Основные конкуренты – «Интер», «Наполи» и «Ювентус», однако мы уже давно согласились между собой, что Скудетто - не заоблачная мечта. Мы сделаем все возможное, чтобы его выиграть».