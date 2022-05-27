Чемпионат мира27 мая 2022, 10:33 |
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Сборная Чили получила нового главного тренера
Команду возглавил Эдуардо Бериссо
27 мая 2022, 10:33 |
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Федерация футбола Чили официально сообщила о назначении нового главного тренера. Им стал известный аргентинский специалист Эдуардо Бериссо, который до этого работал со сборной Парагвая.
В Европе Бериссо известен по работе с испанскими клубами – «Сельтой», «Севильей» и «Атлетиком» Бильбао.
Предыдущий главный тренер сборной Чили, уругваец Мартин Ласарте, был уволен после того, как не сумел вывести команду на ЧМ-2022.
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