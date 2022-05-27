Сборная Чили получила нового главного тренера

Федерация футбола Чили официально сообщила о назначении нового главного тренера. Им стал известный аргентинский специалист Эдуардо Бериссо, который до этого работал со сборной Парагвая.

В Европе Бериссо известен по работе с испанскими клубами – «Сельтой», «Севильей» и «Атлетиком» Бильбао.

Предыдущий главный тренер сборной Чили, уругваец Мартин Ласарте, был уволен после того, как не сумел вывести команду на ЧМ-2022.