Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Чили получила нового главного тренера
Чемпионат мира
27 мая 2022, 10:33 |
270
0

Сборная Чили получила нового главного тренера

Команду возглавил Эдуардо Бериссо

27 мая 2022, 10:33 |
270
0
Сборная Чили получила нового главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Бериссо

Федерация футбола Чили официально сообщила о назначении нового главного тренера. Им стал известный аргентинский специалист Эдуардо Бериссо, который до этого работал со сборной Парагвая.

В Европе Бериссо известен по работе с испанскими клубами – «Сельтой», «Севильей» и «Атлетиком» Бильбао.

Предыдущий главный тренер сборной Чили, уругваец Мартин Ласарте, был уволен после того, как не сумел вывести команду на ЧМ-2022.

По теме:
Сборную Эквадора могут исключить из ЧМ-2022. Что случилось?
Финиш отбора ЧМ в зоне Южной Америки. Сборная Перу вышла в плей-офф
Бразилия разгромила Чили, Эквадор и Уругвай оформили путевки на ЧМ-2022
Эдуардо Бериссо сборная Чили по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Синие против желтых. Сборная Украины провела двустороннюю игру
Футбол | 27 мая 2022, 06:30 1
ВИДЕО. Синие против желтых. Сборная Украины провела двустороннюю игру
ВИДЕО. Синие против желтых. Сборная Украины провела двустороннюю игру

По голу забили Роман Яремчук и Артем Довбик, и матч завершился вничью

ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Футбол | 27 мая 2022, 05:20 1
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты

Юношеское Евро проходит в Израиле с 16 мая по 1 июня

Президент Металлиста продает свою яхту за 50 миллионов евро
Футбол | 26.05.2022, 18:43
Президент Металлиста продает свою яхту за 50 миллионов евро
Президент Металлиста продает свою яхту за 50 миллионов евро
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Хоккей | 26.05.2022, 23:40
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Лунин может перейти в Вильярреал, Довбик продолжит карьеру в Серии А
Футбол | 27.05.2022, 05:45
Лунин может перейти в Вильярреал, Довбик продолжит карьеру в Серии А
Лунин может перейти в Вильярреал, Довбик продолжит карьеру в Серии А
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Поворознюк прокомментирует финал Лиги чемпионов
Поворознюк прокомментирует финал Лиги чемпионов
26.05.2022, 13:31 16
Футбол
Ярмоленко хочет продолжить карьеру в Турции – CNN Turk
Ярмоленко хочет продолжить карьеру в Турции – CNN Turk
25.05.2022, 11:24 11
Футбол
ВИДЕО. Румынка пульнула ракеткой в зрителей, но избежала дисквалификации
ВИДЕО. Румынка пульнула ракеткой в зрителей, но избежала дисквалификации
26.05.2022, 15:27 2
Теннис
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
26.05.2022, 22:48
Хоккей
Последний матч перед Шотландией. Сборная Украины провела двусторонку
Последний матч перед Шотландией. Сборная Украины провела двусторонку
26.05.2022, 21:25 1
Футбол
Почему сборная Украины осталась без спаррингов перед матчем с Шотландией
Почему сборная Украины осталась без спаррингов перед матчем с Шотландией
26.05.2022, 06:00 10
Футбол
ЧМ по хоккею. Канада сделала камбэк с 0:3 и обыграла Швецию в овертайме
ЧМ по хоккею. Канада сделала камбэк с 0:3 и обыграла Швецию в овертайме
26.05.2022, 19:03 3
Хоккей
Не пошли бы нах*й? Арестович взбесился из-за предложения отдать территории
Не пошли бы нах*й? Арестович взбесился из-за предложения отдать территории
26.05.2022, 04:35 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем