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  4. Дани КАРВАХАЛЬ: «Надеюсь, второе поражение в финале ЛЧ не сломает Салаха»
Лига чемпионов
27 мая 2022, 09:11 |
613
0

Дани КАРВАХАЛЬ: «Надеюсь, второе поражение в финале ЛЧ не сломает Салаха»

Защитник «Реала» намерен вновь обыграть «Ливерпуль»

27 мая 2022, 09:11 |
613
0
Дани КАРВАХАЛЬ: «Надеюсь, второе поражение в финале ЛЧ не сломает Салаха»
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал грядущий финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Ранее лидер «красных» Мохамед Салах выразил желание взять реванш за поражение в финале Лиги чемпионов в сезоне-2017/2018.

«Не знаю, хочет ли Салах реванша. Безусловно, когда проигрываешь в финале Лиги чемпионов, тебе всегда хочется получить второй шанс и победить этого соперника.

Надеюсь, второе поражение от «Реала» не станет тяжелым ударом для Салаха», — сказал Карвахаль.

Напомним, ф финале 2018 года египтянин получил повреждение после столкновения с защитником «сливочных» Серхио Рамосом и вынужденно был заменен. Победу в матче одержал «Реал» (3:1).

Финал «Реал» – «Ливерпуль» состоится 28 мая в 22:00 по Киеву.

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Дани Карвахаль Лига чемпионов Реал Мадрид Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник ABC
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