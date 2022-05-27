Дани КАРВАХАЛЬ: «Надеюсь, второе поражение в финале ЛЧ не сломает Салаха»
Защитник «Реала» намерен вновь обыграть «Ливерпуль»
Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал грядущий финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
Ранее лидер «красных» Мохамед Салах выразил желание взять реванш за поражение в финале Лиги чемпионов в сезоне-2017/2018.
«Не знаю, хочет ли Салах реванша. Безусловно, когда проигрываешь в финале Лиги чемпионов, тебе всегда хочется получить второй шанс и победить этого соперника.
Надеюсь, второе поражение от «Реала» не станет тяжелым ударом для Салаха», — сказал Карвахаль.
Напомним, ф финале 2018 года египтянин получил повреждение после столкновения с защитником «сливочных» Серхио Рамосом и вынужденно был заменен. Победу в матче одержал «Реал» (3:1).
Финал «Реал» – «Ливерпуль» состоится 28 мая в 22:00 по Киеву.
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