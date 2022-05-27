Дани КАРВАХАЛЬ: «Надеюсь, второе поражение в финале ЛЧ не сломает Салаха»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал грядущий финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Ранее лидер «красных» Мохамед Салах выразил желание взять реванш за поражение в финале Лиги чемпионов в сезоне-2017/2018.

«Не знаю, хочет ли Салах реванша. Безусловно, когда проигрываешь в финале Лиги чемпионов, тебе всегда хочется получить второй шанс и победить этого соперника.

Надеюсь, второе поражение от «Реала» не станет тяжелым ударом для Салаха», — сказал Карвахаль.

Напомним, ф финале 2018 года египтянин получил повреждение после столкновения с защитником «сливочных» Серхио Рамосом и вынужденно был заменен. Победу в матче одержал «Реал» (3:1).

Финал «Реал» – «Ливерпуль» состоится 28 мая в 22:00 по Киеву.