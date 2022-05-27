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  4. Кейн готов продлить контракт с Тоттенхэмом
Англия
27 мая 2022, 07:42 |
282
2

Кейн готов продлить контракт с Тоттенхэмом

«Шпоры» хотят сохранить свою главную звезду

27 мая 2022, 07:42 |
282
2
Кейн готов продлить контракт с Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн готов продлить контракт с клубом. 

Как сообщает источник, 28-летний форвард доволен прогрессом «шпор» под руководством Антонио Конте. Кейн надеется, что клуб сможет выиграть трофеи в следующем сезоне.

Действующий контракт Кейна истекает в июне 2024 года.

В этом сезоне форвард провел 50 матчей во всех турнирах, забив 27 голов, а также отдав 10 результативных передач.

По итогам чемпионата Англии «шпоры» заняли 4-е место, набрав 71 очко.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» интересуется вингером «Шахтера».

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продление контракта Гарри Кейн Тоттенхэм
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Источник Evening Standard
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Pokrov
Знову Харі без трофеїв))))))
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VikyKrasotulechka90
Гарна новина!!!
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