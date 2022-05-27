Кейн готов продлить контракт с Тоттенхэмом
«Шпоры» хотят сохранить свою главную звезду
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн готов продлить контракт с клубом.
Как сообщает источник, 28-летний форвард доволен прогрессом «шпор» под руководством Антонио Конте. Кейн надеется, что клуб сможет выиграть трофеи в следующем сезоне.
Действующий контракт Кейна истекает в июне 2024 года.
В этом сезоне форвард провел 50 матчей во всех турнирах, забив 27 голов, а также отдав 10 результативных передач.
По итогам чемпионата Англии «шпоры» заняли 4-е место, набрав 71 очко.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» интересуется вингером «Шахтера».
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