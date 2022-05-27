Бавария и Челси включились в борьбу за Усмана Дембеле

«Бавария» и «Челси» заинтересовались трансфером нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле.

Отмечается, что представители клубов проявляют серьезный интерес и намерены составить конкуренцию ПСЖ в борьбе за подписание француза этим летом.

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У Дембеле есть финансовое соглашение с парижским клубом, которое было подписано в январе 2022 года.

В прошедшем сезоне Ла Лиги Усман провел в составе «Барселоны» 21 матч, отметившись 1 голом и 13 результативными передачами.