Бавария и Челси включились в борьбу за Усмана Дембеле
У ПСЖ появились конкуренты
«Бавария» и «Челси» заинтересовались трансфером нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле.
Отмечается, что представители клубов проявляют серьезный интерес и намерены составить конкуренцию ПСЖ в борьбе за подписание француза этим летом.
У Дембеле есть финансовое соглашение с парижским клубом, которое было подписано в январе 2022 года.
В прошедшем сезоне Ла Лиги Усман провел в составе «Барселоны» 21 матч, отметившись 1 голом и 13 результативными передачами.
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