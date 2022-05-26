Ролан Гаррос. Людмила Киченок стартовала с победы в миксте
Люда пока что неплохо начала турнир
Украинская теннисистка Людмила Киченок стартовала с победы в парном смешанном разряде в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.
В первом круге микста украинка с бразильцем Рафаэлем Матосом обыграла седьмой сеяный тандем Бернарда Пера / Мате Павич (США / Хорватия).
Ролан Гаррос. Первый круг микста
Людмила Киченок / Рафаэль Матос – Бернарда Пера / Мате Павич – 0:6, 6:1, 10-4
Далее по сетке австралийцы Саманта Стосур и Меттью Эбден.
Ранее Люда вышла во второй круг парного женского разряда.
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