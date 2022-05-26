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  4. Ролан Гаррос. Людмила Киченок стартовала с победы в миксте
Ролан Гаррос
26 мая 2022, 22:46 |
27
0

Ролан Гаррос. Людмила Киченок стартовала с победы в миксте

Люда пока что неплохо начала турнир

26 мая 2022, 22:46 |
27
0
Ролан Гаррос. Людмила Киченок стартовала с победы в миксте
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок стартовала с победы в парном смешанном разряде в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.

В первом круге микста украинка с бразильцем Рафаэлем Матосом обыграла седьмой сеяный тандем Бернарда Пера / Мате Павич (США / Хорватия).

Ролан Гаррос. Первый круг микста
Людмила Киченок / Рафаэль Матос – Бернарда Пера / Мате Павич – 0:6, 6:1, 10-4

Далее по сетке австралийцы Саманта Стосур и Меттью Эбден.

Ранее Люда вышла во второй круг парного женского разряда.

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Людмила Киченок Ролан Гаррос 2022 Рафаэль Матос Бернарда Пера Мате Павич
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Источник Sport.ua
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