Ролан Гаррос. Людмила Киченок стартовала с победы в миксте

Украинская теннисистка Людмила Киченок стартовала с победы в парном смешанном разряде в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.

В первом круге микста украинка с бразильцем Рафаэлем Матосом обыграла седьмой сеяный тандем Бернарда Пера / Мате Павич (США / Хорватия).

Ролан Гаррос. Первый круг микста

Людмила Киченок / Рафаэль Матос – Бернарда Пера / Мате Павич – 0:6, 6:1, 10-4

Далее по сетке австралийцы Саманта Стосур и Меттью Эбден.

Ранее Люда вышла во второй круг парного женского разряда.