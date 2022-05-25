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  4. Киченок в паре с Остапенко вышли во второй круг Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
25 мая 2022, 15:16 |
159
0

Киченок в паре с Остапенко вышли во второй круг Ролан Гаррос

Украинка вышла в следующий раунд

25 мая 2022, 15:16 |
159
0
Киченок в паре с Остапенко вышли во второй круг Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с представительницей Латвии Еленой Остапенко вышли во второй раунд парного разряда Ролан Гаррос.

Дуэт в первом круге обыграл французскую пару Эликсан Лешемья/Армони Тан - 6:4, 6:2.

В следующем раунде Киченок и Остапенко сыграют против китайского дуэта Хань Синьюнь/Чжу Линь.

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Источник Sport.ua
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