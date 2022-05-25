Киченок в паре с Остапенко вышли во второй круг Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с представительницей Латвии Еленой Остапенко вышли во второй раунд парного разряда Ролан Гаррос.

Дуэт в первом круге обыграл французскую пару Эликсан Лешемья/Армони Тан - 6:4, 6:2.

В следующем раунде Киченок и Остапенко сыграют против китайского дуэта Хань Синьюнь/Чжу Линь.