Ролан Гаррос25 мая 2022, 15:16 |
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Киченок в паре с Остапенко вышли во второй круг Ролан Гаррос
Украинка вышла в следующий раунд
25 мая 2022, 15:16 |
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Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с представительницей Латвии Еленой Остапенко вышли во второй раунд парного разряда Ролан Гаррос.
Дуэт в первом круге обыграл французскую пару Эликсан Лешемья/Армони Тан - 6:4, 6:2.
В следующем раунде Киченок и Остапенко сыграют против китайского дуэта Хань Синьюнь/Чжу Линь.
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