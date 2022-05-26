Ролан Гаррос26 мая 2022, 22:36 |
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Калинина и Бенчич проиграли матч парного разряда
Ангелина окончательно покидает турнир
26 мая 2022, 22:36 |
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина полностью завершила выступления в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.
В первом круге парного разряда украинка в дуэте с Белиндой Бенчич проиграла тандему Эмина Бекташ / Тара Мур (США / Великобритания).
Ролан Гаррос. Первый круг парного разряда
Ангелина Калинина / Белинда Бенчич – Эмина Бекташ / Тара Мур – 5:7, 5:7
Ранее Калинина проиграла в одиночном разряде.
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