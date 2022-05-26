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Ролан Гаррос
26 мая 2022, 22:36 |
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Калинина и Бенчич проиграли матч парного разряда

Ангелина окончательно покидает турнир

26 мая 2022, 22:36 |
64
0
Калинина и Бенчич проиграли матч парного разряда
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина полностью завершила выступления в рамках Открытого чемпионата Франции по теннису.

В первом круге парного разряда украинка в дуэте с Белиндой Бенчич проиграла тандему Эмина Бекташ / Тара Мур (США / Великобритания).

Ролан Гаррос. Первый круг парного разряда
Ангелина Калинина / Белинда Бенчич – Эмина Бекташ / Тара Мур – 5:7, 5:7

Ранее Калинина проиграла в одиночном разряде.

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Ангелина Калинина Белинда Бенчич Эмина Бекташ Тара Мур
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Источник Sport.ua
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