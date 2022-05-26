Германия26 мая 2022, 21:41 | Обновлено 26 мая 2022, 21:42
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ОФИЦИАЛЬНО. Байер продлил контракт со звездным форвардом
Патрик Шик останется в команде
26 мая 2022, 21:41 | Обновлено 26 мая 2022, 21:42
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«Байер» официально сообщил о продлении контракта с форвардом Патриком Шиком. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года, финансовые условия не сообщаются.
Ранее к Шику проявлял интерес целый ряд больших европейских клубов, в числе которых – «Наполи».
В нынешнем сезоне на счету Шика 24 гола и 5 ассистов в 41 матче за «Байер» во всех турнирах. Трансферная стоимость 26-летнего чеха оценивается в 40 миллионов евро.
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