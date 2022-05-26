ОФИЦИАЛЬНО. Байер продлил контракт со звездным форвардом

«Байер» официально сообщил о продлении контракта с форвардом Патриком Шиком. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года, финансовые условия не сообщаются.

Ранее к Шику проявлял интерес целый ряд больших европейских клубов, в числе которых – «Наполи».

В нынешнем сезоне на счету Шика 24 гола и 5 ассистов в 41 матче за «Байер» во всех турнирах. Трансферная стоимость 26-летнего чеха оценивается в 40 миллионов евро.