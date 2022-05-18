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  4. Герой Евро-2020 может заменить Осимхена в Наполи
Италия
18 мая 2022, 15:25 |
66
0

Герой Евро-2020 может заменить Осимхена в Наполи

Неаполитанцы ищут замену своему форварду

18 мая 2022, 15:25 |
66
0
Герой Евро-2020 может заменить Осимхена в Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Шик

«Наполи» во время летнего трансферного окна может потерять своего основного форварда Виктора Осимхена. Им интересуется ряд клубов АПЛ.

В Неаполе уже составили шорт-лист из четырех кандидатур на замену Осимхену, если нигериец покинет клуб. Возглавляет список герой Евро-2020, чешский форвард «Байера» Патрик Шик.

Также в шорт-листе присутствуют фамилии Джанлуки Скамакки из «Сассуоло», Джонатана Дэвида из «Лилля» и албанского форварда «Челси» Армандо Броя, который проводит нынешний сезон на правах аренды в «Саутгемптоне».

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Источник Corriere dello Sport
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