Герой Евро-2020 может заменить Осимхена в Наполи
Неаполитанцы ищут замену своему форварду
«Наполи» во время летнего трансферного окна может потерять своего основного форварда Виктора Осимхена. Им интересуется ряд клубов АПЛ.
В Неаполе уже составили шорт-лист из четырех кандидатур на замену Осимхену, если нигериец покинет клуб. Возглавляет список герой Евро-2020, чешский форвард «Байера» Патрик Шик.
Также в шорт-листе присутствуют фамилии Джанлуки Скамакки из «Сассуоло», Джонатана Дэвида из «Лилля» и албанского форварда «Челси» Армандо Броя, который проводит нынешний сезон на правах аренды в «Саутгемптоне».
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