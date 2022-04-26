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Арсенал хочет подписать Осимхена

Форвард «Наполи» может продолжить карьеру в АПЛ

  • 26.04.2022 20:23
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Арсенал хочет подписать Осимхена
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к форварду «Наполи» Виктору Осимхену. Представители «Канониров» уже связывались с окружением игрока.

Трансфер осложняют финансовые запросы «Наполи», который хочет получить за форварда более 100 миллионов евро. В 2020 году неаполитанцы заплатили за Осимхена «Лилля» 75 миллионов евро. Ранее с 23-летним нигерийским форвардом связывались представители «Ньюкасла».

В нынешнем сезоне на счету Осимхена 16 голов и 5 ассистов в 28 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

Источник — The Guardian

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