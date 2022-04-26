Арсенал хочет подписать Осимхена

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к форварду «Наполи» Виктору Осимхену. Представители «Канониров» уже связывались с окружением игрока.
Трансфер осложняют финансовые запросы «Наполи», который хочет получить за форварда более 100 миллионов евро. В 2020 году неаполитанцы заплатили за Осимхена «Лилля» 75 миллионов евро. Ранее с 23-летним нигерийским форвардом связывались представители «Ньюкасла».
В нынешнем сезоне на счету Осимхена 16 голов и 5 ассистов в 28 матчах за «Наполи» во всех турнирах.
Источник — The Guardian
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