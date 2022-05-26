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  4. Наполи нацелился на хавбека Ювентуса
Италия
26 мая 2022, 21:23 |
366
0

Наполи нацелился на хавбека Ювентуса

Федерико Бернардески покинет Турин летом

26 мая 2022, 21:23 |
366
0
Наполи нацелился на хавбека Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Бернардески

Контракт Федерико Бернардески с «Ювентусом» истекает в июне текущего года, после чего он покинет туринский куб на правах свободного агента.

В подписании Бернардески заинтересован «Наполи». В январе также появлялась информация об интересе к 28-летнему хавбеку со стороны «Интера» и «Милана».

Бернардески перешел в «Ювентус» в 2017 году из «Фиорентины». В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 6 ассистов в 36 матчах во всех турнирах.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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