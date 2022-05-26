Италия26 мая 2022, 21:23 |
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Наполи нацелился на хавбека Ювентуса
Федерико Бернардески покинет Турин летом
26 мая 2022, 21:23 |
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Контракт Федерико Бернардески с «Ювентусом» истекает в июне текущего года, после чего он покинет туринский куб на правах свободного агента.
В подписании Бернардески заинтересован «Наполи». В январе также появлялась информация об интересе к 28-летнему хавбеку со стороны «Интера» и «Милана».
Бернардески перешел в «Ювентус» в 2017 году из «Фиорентины». В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 6 ассистов в 36 матчах во всех турнирах.
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