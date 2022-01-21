Интер и Милан пытаются переманить хавбека Ювентуса

Контракт Федерико Бернардески с «Ювентусом» истекает в конце нынешнего сезона и до сих пор не продлен.

Ситуацией пытаются воспользоваться «Интер» и «Милан». Оба миланских клуба заинтересованы в подписании игрока сборной Италии на правах свободного агента.

Более активно работает в этом направлении «Интер», который также работает над подписанием Пауло Дибалы, также в качестве свободного агента.

«Ювентус» предлагает Бернардески новый контракт, но со снижением зарплаты. Это может подтолкнуть 27-летнего хавбека к смене клуба.

В нынешнем сезоне на счету Бернардески 1 гол и 6 ассистов в 22 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.