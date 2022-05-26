ОФИЦИАЛЬНО. Ван Боммель возглавил Антверпен

Знаменитый в прошлом нидерландский хавбек Марк Ван Боммель был назначен на пост главного тренер бельгийского «Антверпена». Там он будет работать со своим экс-партнером по сборной Нидерландов Марком Овермарсом, который занимает должность спортивного директора.

Предыдущим местом работы Ван Боммеля был «Вольфсбург». На должность главного тренера «Волков» он был назначен в июне, а уволен уже в конце октября.