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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ван Боммель возглавил Антверпен
Бельгия
26 мая 2022, 20:37 |
64
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ван Боммель возглавил Антверпен

Именитый в прошлом хавбек будет работать в Бельгии

26 мая 2022, 20:37 |
64
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ван Боммель возглавил Антверпен
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Ван Боммель

Знаменитый в прошлом нидерландский хавбек Марк Ван Боммель был назначен на пост главного тренер бельгийского «Антверпена». Там он будет работать со своим экс-партнером по сборной Нидерландов Марком Овермарсом, который занимает должность спортивного директора.

Предыдущим местом работы Ван Боммеля был «Вольфсбург». На должность главного тренера «Волков» он был назначен в июне, а уволен уже в конце октября.

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Марк ван Боммель Антверпен Марк Овермарс
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Источник ФК Антверпен
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