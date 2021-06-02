ОФИЦИАЛЬНО: Марк ван Боммель — новый тренер Вольфсбурга

Специалист заключил с немецким клубом контракт до лета 2023 года

  • 02.06.2021 13:38
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ОФИЦИАЛЬНО: Марк ван Боммель — новый тренер Вольфсбурга
© Getty Images/Global Images Ukraine

44-летний нидерландский специалист Марк ван Боммель назначен главным тренером немецкого «Вольфсбурга».

Контракт ван Боммеля с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Марк сменил на посту главного тренера команды Оливера Гласнера, который возглавил «Айнтрахт» из Франкфурта.

На протяжении карьеры ван Боммель работал в сборной Нидерландов U-17, сборной Саудовской Аравии, ПСВ U-19 и сборной Австралии. Последним клубом специалиста был ПСВ, который он возглавлял с 2018 по 2019 годы.

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Источник — ФК Вольфсбург

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