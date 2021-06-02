ОФИЦИАЛЬНО: Марк ван Боммель — новый тренер Вольфсбурга

44-летний нидерландский специалист Марк ван Боммель назначен главным тренером немецкого «Вольфсбурга».

Контракт ван Боммеля с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Марк сменил на посту главного тренера команды Оливера Гласнера, который возглавил «Айнтрахт» из Франкфурта.

На протяжении карьеры ван Боммель работал в сборной Нидерландов U-17, сборной Саудовской Аравии, ПСВ U-19 и сборной Австралии. Последним клубом специалиста был ПСВ, который он возглавлял с 2018 по 2019 годы.