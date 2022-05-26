Франция26 мая 2022, 19:59 | Обновлено 26 мая 2022, 20:42
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Ньюкасл готовит предложение по звезде Лиона
Лукас Пакета может продолжить карьеру в АПЛ
26 мая 2022, 19:59 | Обновлено 26 мая 2022, 20:42
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«Ньюкасл» проявляет интерес к полузащитнику «Лиона» Лукасу Пакета. Об этом сообщают британские СМИ.
«Сороки» готовятся в ближайшее время предложить за Пакета 50 миллионов фунтов. В январе «Ньюкасл» уже пытался подписать Пакета, но тогда предложения в 40 миллионов евро оказалось недостаточно.
В нынешнем сезоне на счету Пакета 11 голов и 7 ассистов в 44 матчах за «Лион» во всех турнирах.
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