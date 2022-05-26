Ньюкасл готовит предложение по звезде Лиона

«Ньюкасл» проявляет интерес к полузащитнику «Лиона» Лукасу Пакета. Об этом сообщают британские СМИ.

«Сороки» готовятся в ближайшее время предложить за Пакета 50 миллионов фунтов. В январе «Ньюкасл» уже пытался подписать Пакета, но тогда предложения в 40 миллионов евро оказалось недостаточно.

В нынешнем сезоне на счету Пакета 11 голов и 7 ассистов в 44 матчах за «Лион» во всех турнирах.