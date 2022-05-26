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Франция
26 мая 2022, 19:59 | Обновлено 26 мая 2022, 20:42
305
0

Ньюкасл готовит предложение по звезде Лиона

Лукас Пакета может продолжить карьеру в АПЛ

26 мая 2022, 19:59 | Обновлено 26 мая 2022, 20:42
305
0
Ньюкасл готовит предложение по звезде Лиона
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Пакета

«Ньюкасл» проявляет интерес к полузащитнику «Лиона» Лукасу Пакета. Об этом сообщают британские СМИ.

«Сороки» готовятся в ближайшее время предложить за Пакета 50 миллионов фунтов. В январе «Ньюкасл» уже пытался подписать Пакета, но тогда предложения в 40 миллионов евро оказалось недостаточно.

В нынешнем сезоне на счету Пакета 11 голов и 7 ассистов в 44 матчах за «Лион» во всех турнирах.

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Лукас Пакета Лион Ньюкасл
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Источник The Times
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