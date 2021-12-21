Деньги решают не все. Лион отказался продавать свою звезду в Ньюкасл

Английский клуб не сможет подписать Лукаса Пакету за €40 миллионов

  • 21.12.2021 20:52
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Деньги решают не все. Лион отказался продавать свою звезду в Ньюкасл
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Ньюкасл» обратился к французскому «Лиону» с предложением о выкупе контракта 24-летнего бразильского атакующего хавбека Лукаса Пакеты за €40 миллионов, но французы ответили отказом.

Пакета является главной целью для «сорок» на зимнем трансферном рынке, но «Лион» хочет за него еще больше денег.

Пакета защищает цвета «Лиона» после перехода из «Милана» в сентябре 2020 года за €20 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за французскую команду 21 матч во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Контракт Лукаса с «Лионом» рассчитан до лета 2025 года.

В активе Пакеты 28 матчей за сборную Бразилии, где он забил 6 мячей.

Источник — Le 10 Sport

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