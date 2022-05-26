Ролан Гаррос26 мая 2022, 18:58 |
283
2
Ролан Гаррос. Костюк выиграла матч первого круга парного разряда
Марта с румынкой Русе обыграла 15-х сеяных
26 мая 2022, 18:58 |
283
2
Украинская теннисистка Марта Костюк после поражения в одиночном разряде стартовала с победы в парном.
Во встрече первого раунда вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе украинка обыграла 15-й сеяный тандем Магда Линетт / Бернарда Пера (Польша / США).
Ролан Гаррос. Первый круг парного разряда
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе (Украина / Румыния) – Магда Линетт / Бернарда Пера (Польша / США) – 3:6, 6:2, 6:3
Далее по сетке британки Саманта Маррей и Хизер Уотсон.
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молодці, неочікувано!
На этом Пера не окончена, через час сыграет против ещё одной украинкой, в миксте, надо её полностью добить!
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