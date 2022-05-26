Ролан Гаррос. Костюк выиграла матч первого круга парного разряда

Украинская теннисистка Марта Костюк после поражения в одиночном разряде стартовала с победы в парном.

Во встрече первого раунда вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе украинка обыграла 15-й сеяный тандем Магда Линетт / Бернарда Пера (Польша / США).

Ролан Гаррос. Первый круг парного разряда

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе (Украина / Румыния) – Магда Линетт / Бернарда Пера (Польша / США) – 3:6, 6:2, 6:3

Далее по сетке британки Саманта Маррей и Хизер Уотсон.