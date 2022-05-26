30-я победа подряд. Свёнтек за час разобралась с обидчицей Ястремской

Первая ракетка мира Ига Свёнтек без особых проблем переиграла Элисон Риск из США (№43 WTA) во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису.

Польская теннисистка не дала сопернице ни единого шанса, проиграв всего два гейма.

Ролан Гаррос. Второй круг

Ига Свёнтек (Польша) – Элисон Риск (США) – 6:0, 6:2

Для польки это была 30-я победа в Туре подряд.

В следующем раунде Свёнтек сразится против Данки Ковинич из Черногории (№95 WTA).

Риск в первом круге одолела украинку Даяну Ястремскую.