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  4. 30-я победа подряд. Свёнтек за час разобралась с обидчицей Ястремской
Ролан Гаррос
26 мая 2022, 18:18 | Обновлено 26 мая 2022, 18:47
599
4

30-я победа подряд. Свёнтек за час разобралась с обидчицей Ястремской

Ига продолжает доказывать, что сейчас лучшая в мире

26 мая 2022, 18:18 | Обновлено 26 мая 2022, 18:47
599
4
30-я победа подряд. Свёнтек за час разобралась с обидчицей Ястремской
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек без особых проблем переиграла Элисон Риск из США (№43 WTA) во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису.

Польская теннисистка не дала сопернице ни единого шанса, проиграв всего два гейма.

Ролан Гаррос. Второй круг
Ига Свёнтек (Польша) – Элисон Риск (США) – 6:0, 6:2 

Для польки это была 30-я победа в Туре подряд.

В следующем раунде  Свёнтек сразится против Данки Ковинич из Черногории (№95 WTA).

Риск в первом круге одолела украинку Даяну Ястремскую.

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Источник Sport.ua
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Andrey_1992
невтримна полька, але головне, що завжди з жовто-блакитною стрічкою!
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+8
u6464u
С победой Инга , настоящая патриотка Украины, как не болеть за неё, нашим только остаётся брать пример с прекрасной девочки .
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+7
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Spectra
Опасно за Игу! Надо болеть против Остапенко. Не удивлюсь если Остапенко и прервёт победную серию, именно после Остапенко и началась победная серия!
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-2
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