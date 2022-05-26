30-я победа подряд. Свёнтек за час разобралась с обидчицей Ястремской
Ига продолжает доказывать, что сейчас лучшая в мире
Первая ракетка мира Ига Свёнтек без особых проблем переиграла Элисон Риск из США (№43 WTA) во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису.
Польская теннисистка не дала сопернице ни единого шанса, проиграв всего два гейма.
Ролан Гаррос. Второй круг
Ига Свёнтек (Польша) – Элисон Риск (США) – 6:0, 6:2
Для польки это была 30-я победа в Туре подряд.
В следующем раунде Свёнтек сразится против Данки Ковинич из Черногории (№95 WTA).
Риск в первом круге одолела украинку Даяну Ястремскую.
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