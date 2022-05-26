ФОТО. Фаны Шотландии споют гимн Украины перед матчем за выход на ЧМ-2022
Украинцев ждет отличная поддержка
Шотландские болельщики собираются поддержать Украину перед матчем квалификации ЧМ-2022.
Фаны хозяев вместе с украинскими зрителями на трибунах исполнят гимн соперника. Приложение для изучения иностранных языков Duolingo будет издавать фонетические пособия упрощенной версии текста в виде открыток.
Также текст гимна будет размещен в социальных сетях приложения, включая его перевод.
Матч Шотландия – Украина состоится в среду, 1 июня, на стадионе «Хэмпден Парк». Победитель противостояния выйдет в финал плей-офф отбора, где сыграет против еще одной британской сборной – Уэльса.
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