ФОТО. Фаны Шотландии споют гимн Украины перед матчем за выход на ЧМ-2022

Шотландские болельщики собираются поддержать Украину перед матчем квалификации ЧМ-2022.

Фаны хозяев вместе с украинскими зрителями на трибунах исполнят гимн соперника. Приложение для изучения иностранных языков Duolingo будет издавать фонетические пособия упрощенной версии текста в виде открыток.

Также текст гимна будет размещен в социальных сетях приложения, включая его перевод.

Матч Шотландия – Украина состоится в среду, 1 июня, на стадионе «Хэмпден Парк». Победитель противостояния выйдет в финал плей-офф отбора, где сыграет против еще одной британской сборной – Уэльса.