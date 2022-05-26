Костюк / Русе – Линетт / Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 мая украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче первого круга украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сразится против 15-й сеяной пары Магда Линетт / Бернарда Пера (Польша / США). Встреча пройдет третьим запуском, время начала встречи – 17:10 по Киеву.

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