Костюк / Русе – Линетт / Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда Ролан Гаррос
26 мая украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче первого круга украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сразится против 15-й сеяной пары Магда Линетт / Бернарда Пера (Польша / США). Встреча пройдет третьим запуском, время начала встречи – 17:10 по Киеву.
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