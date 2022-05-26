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  4. ЗАЛЕВСКИЙ: «Не ожидал, что Моуриньо предоставит мне такую возможность»
Лига конференций
26 мая 2022, 16:23 |
1012
0

ЗАЛЕВСКИЙ: «Не ожидал, что Моуриньо предоставит мне такую возможность»

Хавбек «Ромы» – о победе в финале Лиги конференций

26 мая 2022, 16:23 |
1012
0
ЗАЛЕВСКИЙ: «Не ожидал, что Моуриньо предоставит мне такую возможность»
Getty Images/Global Images Ukraine. Никола Залевский

Защитник итальянской «Ромы» Никола Залевский прокомментировал победу над нидерландским «Фейеноордом» (1:0) в финале Лиги конференций.

«Выйти в финале в стартовом составе и взять еврокубковый трофей - это мечта. Мы всей командой верили, что сможем это сделать. Не ожидал, что тренер предоставит мне такую возможность. Я ей воспользовался и теперь могу поблагодарить всех в нашем клубе, кто приложил руку к этой победе» - сказал Залевский.

Отметим, что для «Ромы» это первый в истории выигранный еврокубок.

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Никола Залевский Рома Рим Фейеноорд Лига конференций Рома - Фейеноорд
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Источник УЕФА
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