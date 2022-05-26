ЗАЛЕВСКИЙ: «Не ожидал, что Моуриньо предоставит мне такую возможность»

Защитник итальянской «Ромы» Никола Залевский прокомментировал победу над нидерландским «Фейеноордом» (1:0) в финале Лиги конференций.

«Выйти в финале в стартовом составе и взять еврокубковый трофей - это мечта. Мы всей командой верили, что сможем это сделать. Не ожидал, что тренер предоставит мне такую возможность. Я ей воспользовался и теперь могу поблагодарить всех в нашем клубе, кто приложил руку к этой победе» - сказал Залевский.

Отметим, что для «Ромы» это первый в истории выигранный еврокубок.