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  4. Джанлука МАНЧИНИ: «Мы хорошо защищались после того, как вышли вперед»
Лига конференций
26 мая 2022, 15:41 | Обновлено 26 мая 2022, 15:51
121
0

Джанлука МАНЧИНИ: «Мы хорошо защищались после того, как вышли вперед»

Защитник «Ромы» – о победе в финале Лиги конференций

26 мая 2022, 15:41 | Обновлено 26 мая 2022, 15:51
121
0
Джанлука МАНЧИНИ: «Мы хорошо защищались после того, как вышли вперед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлука Манчини

Защитник итальянской «Ромы» Джанлука Манчини прокомментировал победу над нидерландским «Фейеноордом» (1:0) в финале Лиги конференций.

«Мы хорошо защищались как команда после того, как вышли вперед. Сейчас мы просто счастливы.

Трофей - это просто прекрасно. Нужно как следует насладиться этим моментом!» - сказал Манчини.

Отметим, что для «Ромы» это первый в истории выигранный еврокубок.

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Джанлука Манчини Рома Рим Фейеноорд Лига конференций Рома - Фейеноорд
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Источник УЕФА
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