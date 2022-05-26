Джанлука МАНЧИНИ: «Мы хорошо защищались после того, как вышли вперед»

Защитник итальянской «Ромы» Джанлука Манчини прокомментировал победу над нидерландским «Фейеноордом» (1:0) в финале Лиги конференций.

«Мы хорошо защищались как команда после того, как вышли вперед. Сейчас мы просто счастливы.

Трофей - это просто прекрасно. Нужно как следует насладиться этим моментом!» - сказал Манчини.

Отметим, что для «Ромы» это первый в истории выигранный еврокубок.