Лига конференций26 мая 2022, 15:41 | Обновлено 26 мая 2022, 15:51
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Джанлука МАНЧИНИ: «Мы хорошо защищались после того, как вышли вперед»
Защитник «Ромы» – о победе в финале Лиги конференций
26 мая 2022, 15:41 | Обновлено 26 мая 2022, 15:51
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Защитник итальянской «Ромы» Джанлука Манчини прокомментировал победу над нидерландским «Фейеноордом» (1:0) в финале Лиги конференций.
«Мы хорошо защищались как команда после того, как вышли вперед. Сейчас мы просто счастливы.
Трофей - это просто прекрасно. Нужно как следует насладиться этим моментом!» - сказал Манчини.
Отметим, что для «Ромы» это первый в истории выигранный еврокубок.
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