Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Я играл без крестообразной связки 6 месяцев»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о проблемах со здоровьем, с которыми сталкивался по ходу сезона.

«Последние шесть месяцев я играл без передней крестообразной связки на левом колене. Колено опухло полгода. Я мог тренироваться с командой только 10 раз за последние шесть месяцев.

Сделал более 20 инъекций за полгода. Опорожняли колено раз в неделю в течение шести месяцев. Обезболивающие каждый день в течение полугода. Полгода почти не спал из-за боли. Никогда так не страдал на поле и за его пределами. Я сделал невозможное возможным.

На мой взгляд, у меня была только одна цель - сделать моих товарищей по команде и тренеров чемпионами Италии, потому что я дал им обещание. Сегодня у меня новая связка и еще один трофей», - написал Ибрагимович.