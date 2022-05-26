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  4. Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Я играл без крестообразной связки 6 месяцев»
Италия
26 мая 2022, 15:19 | Обновлено 26 мая 2022, 15:26
339
1

Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Я играл без крестообразной связки 6 месяцев»

Шведский форвард «Милана» – о проблемах со здоровьем

26 мая 2022, 15:19 | Обновлено 26 мая 2022, 15:26
339
1
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Я играл без крестообразной связки 6 месяцев»
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о проблемах со здоровьем, с которыми сталкивался по ходу сезона.

«Последние шесть месяцев я играл без передней крестообразной связки на левом колене. Колено опухло полгода. Я мог тренироваться с командой только 10 раз за последние шесть месяцев.

Сделал более 20 инъекций за полгода. Опорожняли колено раз в неделю в течение шести месяцев. Обезболивающие каждый день в течение полугода. Полгода почти не спал из-за боли. Никогда так не страдал на поле и за его пределами. Я сделал невозможное возможным.

На мой взгляд, у меня была только одна цель - сделать моих товарищей по команде и тренеров чемпионами Италии, потому что я дал им обещание. Сегодня у меня новая связка и еще один трофей», - написал Ибрагимович.

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Златан Ибрагимович Милан
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dimando560
Ибра красава! Хоть и опальный игрок, но ему можно позволить быть собой, он доказал это на поле.
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