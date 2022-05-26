Лига конференций26 мая 2022, 11:06 |
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ВИДЕО. Тысячи фанатов вышли на улицы Рима праздновать победу Ромы
Итальянский клуб стал первым победителем Лиги конференций
26 мая 2022, 11:06 |
407
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«Рома» добыла первый еврокубок для Италии за 12 лет. Последний раз клуб из Серии А выигрывал евротрофей в 2010-м году. Тогда «Интер» под руководством Жозе Моуриньо выиграл Лигу чемпионов.
Эту победу праздновало много тысяч фанатов римлян. Болельщики праздновали на стадионе «Олимпико», на улицах Рима, а около 04:30 утра прибыли в аэропорт «Фьюмичино», чтобы встретить команду.
Для «Ромы» победа в Лиге конференций стала первым еврокубковым успехом в истории.
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