ВИДЕО. Тысячи фанатов вышли на улицы Рима праздновать победу Ромы

«Рома» добыла первый еврокубок для Италии за 12 лет. Последний раз клуб из Серии А выигрывал евротрофей в 2010-м году. Тогда «Интер» под руководством Жозе Моуриньо выиграл Лигу чемпионов.

Эту победу праздновало много тысяч фанатов римлян. Болельщики праздновали на стадионе «Олимпико», на улицах Рима, а около 04:30 утра прибыли в аэропорт «Фьюмичино», чтобы встретить команду.

Для «Ромы» победа в Лиге конференций стала первым еврокубковым успехом в истории.