Лига конференций26 мая 2022, 10:41 |
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Николо ДЗАНЬОЛО: «Мечта детства сбылась. Этот трофей для фанатов»
Форвард рад победить в Лиге конференций
26 мая 2022, 10:41 |
193
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«Рома», победив в Тиране «Фейеноорд» (1:0), стала первым в истории победителем Лиги конференций. Автор победного гола Николо Дзаньоло поделился мыслями о матче.
«Моя мечта детства сбылась. Этот трофей для наших болельщиков.
Я счастлив. Эмоции бьют через край. У нас сильная команда. Теперь надо как следует насладиться этой победой», - сказал Дзаньоло.
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Пусть не звездит. Какая такая мечта детства? В его детстве кубка конференций не было, поэтому он о нем и мечтать не мог.
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