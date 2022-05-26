Николо ДЗАНЬОЛО: «Мечта детства сбылась. Этот трофей для фанатов»

«Рома», победив в Тиране «Фейеноорд» (1:0), стала первым в истории победителем Лиги конференций. Автор победного гола Николо Дзаньоло поделился мыслями о матче.

«Моя мечта детства сбылась. Этот трофей для наших болельщиков.

Я счастлив. Эмоции бьют через край. У нас сильная команда. Теперь надо как следует насладиться этой победой», - сказал Дзаньоло.