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  4. Экс-хавбек Шахтера близок к переходу в стан чемпиона Турции
Турция
26 мая 2022, 10:23 |
509
0

Экс-хавбек Шахтера близок к переходу в стан чемпиона Турции

Фернандо может оказаться в «Трабзонспоре»

26 мая 2022, 10:23 |
509
0
Экс-хавбек Шахтера близок к переходу в стан чемпиона Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандо (справа)

30-летний опорный полузащитник «Антальяспора» Фернандо, который известен в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», может продолжить карьеру в стане чемпиона Турции «Трабзонспора».

На текущий момент «Трабзонспор» ведет переговоры о переходе Фернандо и уже вышел на финальную стадию, обсуждая личные условия с футболистом и решив «мелкие проблемы».

Оценочная стоимость Фернандо ныне составляет 3 миллиона евро. В «Антальяспор» он пришел свободным агентом в начале года и успел оставить о себе хорошее впечатление, проведя 17 матчей в Суперлиге (4 гола и 4 ассиста).

Ранее сообщалось, что трансферные переговоры по Фернандо ведет клуб английского Чемпионшипа «Халл Сити».

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Источник 61trabzonhaber.com
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