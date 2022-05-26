Экс-хавбек Шахтера близок к переходу в стан чемпиона Турции
Фернандо может оказаться в «Трабзонспоре»
30-летний опорный полузащитник «Антальяспора» Фернандо, который известен в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», может продолжить карьеру в стане чемпиона Турции «Трабзонспора».
На текущий момент «Трабзонспор» ведет переговоры о переходе Фернандо и уже вышел на финальную стадию, обсуждая личные условия с футболистом и решив «мелкие проблемы».
Оценочная стоимость Фернандо ныне составляет 3 миллиона евро. В «Антальяспор» он пришел свободным агентом в начале года и успел оставить о себе хорошее впечатление, проведя 17 матчей в Суперлиге (4 гола и 4 ассиста).
Ранее сообщалось, что трансферные переговоры по Фернандо ведет клуб английского Чемпионшипа «Халл Сити».
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