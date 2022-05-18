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Англия
18 мая 2022, 16:19 | Обновлено 18 мая 2022, 16:39
368
0

Халл Сити сделал предложение о покупке экс-хавбека Шахтера

Фернандо Лукас Мартинс в настоящий момент играет в Турции

18 мая 2022, 16:19 | Обновлено 18 мая 2022, 16:39
368
0
Халл Сити сделал предложение о покупке экс-хавбека Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернандо Лукас Мартинс (слева)

Бывший полузащитник «Шахтера» Фернандо Лукас Мартинс, который в настоящее время является игроком турецкого «Антальяспора», может продолжить карьеру в Англии.

Официальное предложение о покупке 30-летнего бразильца сделал клуб Чемпионшипа «Халл Сити». Подробности потенциальной сделки пока остаются неизвестными.

Фернандо стал игроком «Антальяспора» в январе нынешнего года, и успел неплохо зарекомендовать себя, проведя в турецкой Суперлиге 16 матчей (4 гола, 4 ассиста).

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Фернандо Лукас Мартинс Антальяспор Халл Сити трансферы
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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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