Халл Сити сделал предложение о покупке экс-хавбека Шахтера
Фернандо Лукас Мартинс в настоящий момент играет в Турции
Бывший полузащитник «Шахтера» Фернандо Лукас Мартинс, который в настоящее время является игроком турецкого «Антальяспора», может продолжить карьеру в Англии.
Официальное предложение о покупке 30-летнего бразильца сделал клуб Чемпионшипа «Халл Сити». Подробности потенциальной сделки пока остаются неизвестными.
ÖZEL | Hull City, Benjamin Tetteh ve Fernando Martins’i kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı.— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) May 17, 2022
Фернандо стал игроком «Антальяспора» в январе нынешнего года, и успел неплохо зарекомендовать себя, проведя в турецкой Суперлиге 16 матчей (4 гола, 4 ассиста).
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