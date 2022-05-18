Халл Сити сделал предложение о покупке экс-хавбека Шахтера

Бывший полузащитник «Шахтера» Фернандо Лукас Мартинс, который в настоящее время является игроком турецкого «Антальяспора», может продолжить карьеру в Англии.

Официальное предложение о покупке 30-летнего бразильца сделал клуб Чемпионшипа «Халл Сити». Подробности потенциальной сделки пока остаются неизвестными.

ÖZEL | Hull City, Benjamin Tetteh ve Fernando Martins’i kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) May 17, 2022

Фернандо стал игроком «Антальяспора» в январе нынешнего года, и успел неплохо зарекомендовать себя, проведя в турецкой Суперлиге 16 матчей (4 гола, 4 ассиста).