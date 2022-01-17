Бывший хавбек Шахтера подписал 1,5-летний контракт с клубом из Турции

29-летний бывший полузащитник «Шахтера» Фернандо Лукас Мартинс продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.
Бразилец подписал полуторалетний контракт с «Антальяспором». В новый клуб Фернандо перешел на правах свободного агента.
Последней командой в карьере Фернандо был китайский «Бейцзин Гоань», из которого бразилец ушел в августе.
Ранее «Антальяспор» подписал контракт с бывшим форвардом киевского «Динамо» Адмиром Мехмеди.
Источник — ФК Антальяспор
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