Бывший хавбек Шахтера подписал 1,5-летний контракт с клубом из Турции

Фернандо последние полгода был без клуба

  • 17.01.2022 21:52
  • 979 просмотров
  • 2 комментария
Бывший хавбек Шахтера подписал 1,5-летний контракт с клубом из Турции
© ФК Антальяспор. Фернандо

29-летний бывший полузащитник «Шахтера» Фернандо Лукас Мартинс продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.

Бразилец подписал полуторалетний контракт с «Антальяспором». В новый клуб Фернандо перешел на правах свободного агента.

Последней командой в карьере Фернандо был китайский «Бейцзин Гоань», из которого бразилец ушел в августе.

Ранее «Антальяспор» подписал контракт с бывшим форвардом киевского «Динамо» Адмиром Мехмеди.

Источник — ФК Антальяспор

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
    Face Control, 17.01.2022 21:58
    0
    Funny______Cat, 17.01.2022 21:57
    Топ уровень
    Топ уровень это Шкурин из ЦСКА.
    Ссылка
    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 17.01.2022 21:57
    -1
    Топ уровень
    Ссылка
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