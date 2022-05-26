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  4. Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал Мадрид
Лига чемпионов
26 мая 2022, 09:55 |
369
1

Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал Мадрид

Поединок состоится в субботу, 28 мая

26 мая 2022, 09:55 |
369
1
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 28 мая, состоится финальный поединок Лиги конференций, в котором «Ливерпуль» сыграет против мадридского «Реала».

Поединок пройдет в Париже на стадионе «Стад де Франс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Ливерпуль» – «Реал Мадрид». Прогноз и анонс на финал Лиги конференций

В прямом эфире поединок «Ливерпуль» – «Реал Мадрид» покажет медиасервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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Hg
Опять придётся смотреть на лив тв без кацапского звука.))
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