В субботу, 28 мая, состоится финальный поединок Лиги конференций, в котором «Ливерпуль» сыграет против мадридского «Реала».

Поединок пройдет в Париже на стадионе «Стад де Франс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Ливерпуль» – «Реал Мадрид». Прогноз и анонс на финал Лиги конференций

В прямом эфире поединок «Ливерпуль» – «Реал Мадрид» покажет медиасервис MEGOGO.