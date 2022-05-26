Лига чемпионов26 мая 2022, 09:55 |
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Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Ливерпуль – Реал Мадрид
Поединок состоится в субботу, 28 мая
26 мая 2022, 09:55 |
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В субботу, 28 мая, состоится финальный поединок Лиги конференций, в котором «Ливерпуль» сыграет против мадридского «Реала».
Поединок пройдет в Париже на стадионе «Стад де Франс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Ливерпуль» – «Реал Мадрид». Прогноз и анонс на финал Лиги конференций
В прямом эфире поединок «Ливерпуль» – «Реал Мадрид» покажет медиасервис MEGOGO.
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Опять придётся смотреть на лив тв без кацапского звука.))
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