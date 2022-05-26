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  4. Тэмми АБРАХАМ: «Цель достигнута в первый же сезон»
Лига конференций
26 мая 2022, 09:20 | Обновлено 26 мая 2022, 09:36
333
0

Тэмми АБРАХАМ: «Цель достигнута в первый же сезон»

Форвард «Ромы» – о победе в Лиге конференций

26 мая 2022, 09:20 | Обновлено 26 мая 2022, 09:36
333
0
Тэмми АБРАХАМ: «Цель достигнута в первый же сезон»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тэмми Абрахам

Нападающий итальянской «Ромы» Тэмми Абрахам прокомментировал победу над нидерландским «Фейеноордом» (1:0) в финале Лиги конференций.

«После перехода в «Рому» я сказал, что хочу в один день дойти с командой до финала и выиграть его. Цель достигнута в первый же сезон. Отдаю партнерам должное за отличный футбол; отличная работа, Нико, Крис и все остальные. Мы ради этого работали весь год», - сказал Абрахам.

Отметим, что для «Ромы» это первый в истории выигранный еврокубок.

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Тэмми Абрахам Рома Рим Фейеноорд Лига конференций Рома - Фейеноорд
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Источник BT Sport
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