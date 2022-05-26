Лига конференций26 мая 2022, 09:20 | Обновлено 26 мая 2022, 09:36
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Тэмми АБРАХАМ: «Цель достигнута в первый же сезон»
Форвард «Ромы» – о победе в Лиге конференций
26 мая 2022, 09:20 | Обновлено 26 мая 2022, 09:36
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Нападающий итальянской «Ромы» Тэмми Абрахам прокомментировал победу над нидерландским «Фейеноордом» (1:0) в финале Лиги конференций.
«После перехода в «Рому» я сказал, что хочу в один день дойти с командой до финала и выиграть его. Цель достигнута в первый же сезон. Отдаю партнерам должное за отличный футбол; отличная работа, Нико, Крис и все остальные. Мы ради этого работали весь год», - сказал Абрахам.
Отметим, что для «Ромы» это первый в истории выигранный еврокубок.
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