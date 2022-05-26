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  4. Жордан ВЕРЕТУ: «Хотели завоевать этот трофей для болельщиков и для Рима»
Лига конференций
26 мая 2022, 08:37 | Обновлено 26 мая 2022, 09:11
308
1

Жордан ВЕРЕТУ: «Хотели завоевать этот трофей для болельщиков и для Рима»

Хавбек «Ромы» – о победе в Лиге конференций

26 мая 2022, 08:37 | Обновлено 26 мая 2022, 09:11
308
1
Жордан ВЕРЕТУ: «Хотели завоевать этот трофей для болельщиков и для Рима»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жордан Верету

Полузащитник итальянской «Ромы» Жордан Верету прокомментировал победу над нидерландским «Фейеноордом» (1:0) в финале Лиги конференций.

«Мы хотели завоевать этот трофей для болельщиков и для Рима. Это очень эмоциональный момент. Болельщикам надо подождать несколько часов, и тогда мы сможем отпраздновать все вместе», - сказал Верету.

Отметим, что для «Ромы» это первый в истории выигранный еврокубок.

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Жордан Верету Рома Рим Лига конференций Фейеноорд Рома - Фейеноорд
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Источник Sky Sport Italia
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Frtt Hyui
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол kin g-ba ll.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать)))) 
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