Жордан ВЕРЕТУ: «Хотели завоевать этот трофей для болельщиков и для Рима»

Полузащитник итальянской «Ромы» Жордан Верету прокомментировал победу над нидерландским «Фейеноордом» (1:0) в финале Лиги конференций.

«Мы хотели завоевать этот трофей для болельщиков и для Рима. Это очень эмоциональный момент. Болельщикам надо подождать несколько часов, и тогда мы сможем отпраздновать все вместе», - сказал Верету.

Отметим, что для «Ромы» это первый в истории выигранный еврокубок.