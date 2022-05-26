Лига конференций26 мая 2022, 08:37 | Обновлено 26 мая 2022, 09:11
308
1
Жордан ВЕРЕТУ: «Хотели завоевать этот трофей для болельщиков и для Рима»
Хавбек «Ромы» – о победе в Лиге конференций
26 мая 2022, 08:37 | Обновлено 26 мая 2022, 09:11
308
1
Полузащитник итальянской «Ромы» Жордан Верету прокомментировал победу над нидерландским «Фейеноордом» (1:0) в финале Лиги конференций.
«Мы хотели завоевать этот трофей для болельщиков и для Рима. Это очень эмоциональный момент. Болельщикам надо подождать несколько часов, и тогда мы сможем отпраздновать все вместе», - сказал Верету.
Отметим, что для «Ромы» это первый в истории выигранный еврокубок.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 мая 2022, 07:00 1
Юношеское Евро проходит в Израиле с 16 мая по 1 июня
Футбол | 26 мая 2022, 06:25 0
По индивидуальной программе работают Николай Шапаренко и Денис Попов
Футбол | 26.05.2022, 03:30
Футбол | 25.05.2022, 13:50
Футбол | 25.05.2022, 21:41
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол kin g-ba ll.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.05.2022, 07:23 7
24.05.2022, 22:45 2
24.05.2022, 18:59 2
25.05.2022, 18:13 4
24.05.2022, 20:31 3
25.05.2022, 22:02 3
24.05.2022, 22:22 1
24.05.2022, 18:21 5