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  4. Наставник Фейеноорда прокомментировал поражение в финале Лиги конференций
Лига конференций
26 мая 2022, 05:14 | Обновлено 26 мая 2022, 05:18
129
0

Наставник Фейеноорда прокомментировал поражение в финале Лиги конференций

Арно Слот – о поединке против «Ромы» (0:1)

26 мая 2022, 05:14 | Обновлено 26 мая 2022, 05:18
129
0
Наставник Фейеноорда прокомментировал поражение в финале Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер «Фейеноорда» дал оценку финальному поединке сезона, в котором его команда уступила «Роме».

«В перерыве я сказал игрокам, в чем они должны добавить. Во втором тайме мы с первых минут играли очень остро, но в таких матчах нужна и удача - сегодня она нам не улыбнулась. У нас были время и возможности, чтобы забить, но не получилось. Возможно, в этом есть и заслуга соперника», - сказал Арне Слот.

Победе «Роме» принес гол Дзаньоло на 32-й минуте поединка.

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Арне Слот Фейеноорд Рома - Фейеноорд
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Источник УЕФА
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