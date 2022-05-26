Наставник Фейеноорда прокомментировал поражение в финале Лиги конференций

Главный тренер «Фейеноорда» дал оценку финальному поединке сезона, в котором его команда уступила «Роме».

«В перерыве я сказал игрокам, в чем они должны добавить. Во втором тайме мы с первых минут играли очень остро, но в таких матчах нужна и удача - сегодня она нам не улыбнулась. У нас были время и возможности, чтобы забить, но не получилось. Возможно, в этом есть и заслуга соперника», - сказал Арне Слот.

Победе «Роме» принес гол Дзаньоло на 32-й минуте поединка.