Ангелина Калинина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) продолжит выступления в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.



Во втором круге основы украинка сразится против Джессики Пегулы из США (№11 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала поединка – 12:00 по Киеву.

Ранее девушки играли дважды, украинка еще не выигрывала.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Тамары Зиданшек из Словении (№25 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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