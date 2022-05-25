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  4. Ангелина Калинина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
25 мая 2022, 23:29 |
214
0

Ангелина Калинина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга Ролан Гаррос

25 мая 2022, 23:29 |
214
0
Ангелина Калинина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

26 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) продолжит выступления в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
  
Во втором круге основы украинка сразится против Джессики Пегулы из США (№11 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала поединка – 12:00 по Киеву.

Ранее девушки играли дважды, украинка еще не выигрывала.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Тамары Зиданшек из Словении (№25 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник Sport.ua
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