Лига конференций25 мая 2022, 22:39 | Обновлено 25 мая 2022, 23:19
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ВИДЕО. Дзаньоло открыл счет для Ромы в финале Лиги конференций
В решающем матче ЛК итальянский клуб играет против «Фейеноорда»
25 мая 2022, 22:39 | Обновлено 25 мая 2022, 23:19
875
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В среду, 25 мая, в 22:00 в албанской Тиране на стадионе «Арена Комбетаре» проходит финальный поединок Лиги конференций.
За трофей сражаются итальянская «Рома» и нидерландский «Фейеноорд».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
На 32-й минуте счет для итальянского клуба открыл Николо Дзаньоло, использовав голевую передачу от Джанлуки Манчини.
ГОЛ! 1:0. Дзаньоло, 32 мин.
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