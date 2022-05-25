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  4. ВИДЕО. Дзаньоло открыл счет для Ромы в финале Лиги конференций
Лига конференций
25 мая 2022, 22:39 | Обновлено 25 мая 2022, 23:19
875
0

ВИДЕО. Дзаньоло открыл счет для Ромы в финале Лиги конференций

В решающем матче ЛК итальянский клуб играет против «Фейеноорда»

25 мая 2022, 22:39 | Обновлено 25 мая 2022, 23:19
875
0
ВИДЕО. Дзаньоло открыл счет для Ромы в финале Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 25 мая, в 22:00 в албанской Тиране на стадионе «Арена Комбетаре» проходит финальный поединок Лиги конференций.

За трофей сражаются итальянская «Рома» и нидерландский «Фейеноорд». 

На 32-й минуте счет для итальянского клуба открыл Николо Дзаньоло, использовав голевую передачу от Джанлуки Манчини.

ГОЛ! 1:0. Дзаньоло, 32 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник Sport.ua
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