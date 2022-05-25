ВИДЕО. Дзаньоло открыл счет для Ромы в финале Лиги конференций

В среду, 25 мая, в 22:00 в албанской Тиране на стадионе «Арена Комбетаре» проходит финальный поединок Лиги конференций.

За трофей сражаются итальянская «Рома» и нидерландский «Фейеноорд».

На 32-й минуте счет для итальянского клуба открыл Николо Дзаньоло, использовав голевую передачу от Джанлуки Манчини.

ГОЛ! 1:0. Дзаньоло, 32 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine