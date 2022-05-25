ФРАНКОВ: «Беседина, Гармаша и Буяльского Петраков вызвал для количества»

Известный украинский журналист Артем Франков, который уже более 20 лет является главным редактором журнала «Футбол», поделился своим мнением касательно хорошей игры Пихаленка и Мудрика в товарищеских матчах сборной Украины.

– Пихаленок и Мудрик ? Проведённые спарринги не дают возможности оценить реальное состояние футболистов. Только там, глубоко в тренерском штабе, чего-то могут понимать с помощью тестирования… И то далеко не факт!

– Допустим, Беседина отцепили из-за фактически годового простоя. Исключения Гармаша объясним дорогой молодым. Но Буяльский? Человек был лидером «Динамо», одним из лучших в УПЛ, чем можно объяснить такое решение штаба Петракова?

– Просто у Петракова была сложившаяся ещё в прошлом году картинка сборной. Ребят он, к сожалению, вызывал только для количества – об этом и я говорил изначально. Но обыграет шотландцев – всё спишем, - сказал Франков.