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25 мая 2022, 21:41 | Обновлено 25 мая 2022, 22:00
784
1

ФРАНКОВ: «Беседина, Гармаша и Буяльского Петраков вызвал для количества»

Футбольный журналист – об отцеплении игроков «Динамо» из сборной

25 мая 2022, 21:41 | Обновлено 25 мая 2022, 22:00
784
1
ФРАНКОВ: «Беседина, Гармаша и Буяльского Петраков вызвал для количества»
Sport.ua. Артем Франков

Известный украинский журналист Артем Франков, который уже более 20 лет является главным редактором журнала «Футбол», поделился своим мнением касательно хорошей игры Пихаленка и Мудрика в товарищеских матчах сборной Украины.

– Пихаленок и Мудрик ? Проведённые спарринги не дают возможности оценить реальное состояние футболистов. Только там, глубоко в тренерском штабе, чего-то могут понимать с помощью тестирования… И то далеко не факт!

– Допустим, Беседина отцепили из-за фактически годового простоя. Исключения Гармаша объясним дорогой молодым. Но Буяльский? Человек был лидером «Динамо», одним из лучших в УПЛ, чем можно объяснить такое решение штаба Петракова?
– Просто у Петракова была сложившаяся ещё в прошлом году картинка сборной. Ребят он, к сожалению, вызывал только для количества – об этом и я говорил изначально. Но обыграет шотландцев – всё спишем, - сказал Франков.

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Артем Франков Динамо Киев сборная Украины по футболу
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Источник Эпоха футбола
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sashav2007
Петраков .3.14..., чекаю коли спитаємо з нього після Шотландії.. 
Не використовувати Буяльского міг тільки Дятел....
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