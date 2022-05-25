Обидчица Костюк снялась с Ролан Гаррос из-за перелома стопы

Египтянка Майяр Шериф, которая вчера обыграла украинскую теннисистку Марту Костюк, не выйдет на встречу второго раунда против Тамары Зиданшек из-за перелома стопы.

Сообщается, что Шериф как минимум два месяца не сможет полноценно тренироваться.

Зиданшек в третьем круге сыграет против победительницы матча Ангелина Калинина – Джессика Пегула.