Ролан Гаррос25 мая 2022, 21:01 |
828
1
Обидчица Костюк снялась с Ролан Гаррос из-за перелома стопы
Не совсем понятно, как Майар Шериф смогла выиграть стартовый матч
25 мая 2022, 21:01 |
828
1
Египтянка Майяр Шериф, которая вчера обыграла украинскую теннисистку Марту Костюк, не выйдет на встречу второго раунда против Тамары Зиданшек из-за перелома стопы.
Сообщается, что Шериф как минимум два месяца не сможет полноценно тренироваться.
Зиданшек в третьем круге сыграет против победительницы матча Ангелина Калинина – Джессика Пегула.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 25 мая 2022, 03:25 0
СБУ опубликовала перехват разговора российского военного
Хоккей | 25 мая 2022, 14:18 1
В Финляндии состоится чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе
Теннис | 24.05.2022, 21:55
Футбол | 25.05.2022, 14:45
Хоккей | 24.05.2022, 22:45
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Позорище Костюк
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.05.2022, 13:50 6
24.05.2022, 15:12 25
25.05.2022, 05:30 9
24.05.2022, 18:21 5
23.05.2022, 18:44 1
25.05.2022, 07:23 7
23.05.2022, 22:46