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  4. Обидчица Костюк снялась с Ролан Гаррос из-за перелома стопы
Ролан Гаррос
25 мая 2022, 21:01 |
828
1

Обидчица Костюк снялась с Ролан Гаррос из-за перелома стопы

Не совсем понятно, как Майар Шериф смогла выиграть стартовый матч

25 мая 2022, 21:01 |
828
1
Обидчица Костюк снялась с Ролан Гаррос из-за перелома стопы
Getty Images/Global Images Ukraine. Майяр Шериф

Египтянка Майяр Шериф, которая вчера обыграла украинскую теннисистку Марту Костюк, не выйдет на встречу второго раунда против Тамары Зиданшек из-за перелома стопы. 

Сообщается, что Шериф как минимум два месяца не сможет полноценно тренироваться.

Зиданшек в третьем круге сыграет против победительницы матча Ангелина Калинина – Джессика Пегула.

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Олександр Радченко
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