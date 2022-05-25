Александр ПИХАЛЕНОК: «Двух дней нам с женой хватило с головой»
Хавбек сборной Украины выполнил установку Александра Петракова
25-летний полузащитник сборной Украины Александр Пихаленок рассказал, как провел выходные, которые предоставил тренерский штаб.
«Отдохнул хорошо, набрался сил. Будем готовиться к следующим матчам с новыми силами. Думаю, будем хорошо готовы. Да, я встречался с женой, хорошо провели время. Двух дней хватило с головой.
Война? Мы каждый день об этом думаем, читаем новости. Звоним родным. Мы в курсе всего, что происходит. Самое главное, что мы выигрываем матчи и мы заряжаем наших людей на положительные эмоции. Голы? Это моя работа. У каждого футболиста уверенность появляется через тренировки, через матчи. Сейчас важен каждый день, каждая тренировка. Если мы будем отдаваться на сто процентов, то у нас все будет хорошо», - сказал Пихаленок.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жоан Лапорта – о возвращении Неймара
Ангелина проиграла ей уже дважды в текущем сезоне