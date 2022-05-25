Джанлука МАНЧИНИ: «Шансы 50 на 50»
Защитник «Ромы» – о предстоящем финале Лиги конференций
Защитник итальянской «Ромы» Джанлука Манчини поделился ожиданиями от финального матча Лиги конференций против нидерландского «Фейеноорда».
«Встречаются две лучшие команды турнира, шансы 50 на 50. Мы знаем, что надо сделать, знаем сильные и слабые стороны соперника.
Это особый момент лично для меня. Не сильно часто играл в финалах, равно как и наши более молодые игроки», - сказал Манчини.
Матч «Рома» – «Фейеноорд» состоится в среду, 25 мая. Начало в 22:00 по Киеву.
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