Ролан Гаррос25 мая 2022, 19:03 |
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Ролан Гаррос. Молчанов проиграл в стартовом матче парного разряда
Денис завершил выступления в Париже
25 мая 2022, 19:03 |
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Украинский теннисист Денис Молчанов завершил выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче первого круга украинец в дуэте с Франко Шкугором из Хорватии проиграл французам Бенжамену Бонзи и Артуру Риндеркнеху.
Ролан Гаррос. Первый круг парного разряда
Денис Молчанов / Франко Шкугор – Бенжамен Бонзи / Артур Риндеркнех – 3:6, 6:3, 6:7(4)
Ранее матч парного разряда выиграла Людмила Киченок.
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