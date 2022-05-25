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  4. Ролан Гаррос. Молчанов проиграл в стартовом матче парного разряда
Ролан Гаррос
25 мая 2022, 19:03 |
61
1

Ролан Гаррос. Молчанов проиграл в стартовом матче парного разряда

Денис завершил выступления в Париже

25 мая 2022, 19:03 |
61
1
Ролан Гаррос. Молчанов проиграл в стартовом матче парного разряда
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Молчанов

Украинский теннисист Денис Молчанов завершил выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче первого круга украинец в дуэте с Франко Шкугором из Хорватии проиграл французам Бенжамену Бонзи и Артуру Риндеркнеху.

Ролан Гаррос. Первый круг парного разряда
Денис Молчанов / Франко Шкугор – Бенжамен Бонзи / Артур Риндеркнех – 3:6, 6:3, 6:7(4)

Ранее матч парного разряда выиграла Людмила Киченок.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Олександр Радченко
А тем времинем Шериф которая обыграла Костюк снялась с турнира из-за перелома ступни ,как это назвать если не позор ?Костюк ментально травмированная
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