Лига конференций25 мая 2022, 18:00 | Обновлено 25 мая 2022, 18:26
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Где смотреть онлайн финал Лиги конференций Рома – Фейеноорд
Поединок состоится в среду, 25 мая
25 мая 2022, 18:00 | Обновлено 25 мая 2022, 18:26
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В среду, 25 мая, состоится финальный поединок Лиги конференций, в котором «Рома» сыграет против «Фейеноорда».
Поединок пройдет в Тиране на стадионе «Арена Комбетаре». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Рома» – «Фейеноорд». Прогноз и анонс на финал Лиги конференций
В прямом эфире поединок «Рома» – «Фейеноорд» покажет медиасервис MEGOGO.
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