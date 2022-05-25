В среду, 25 мая, состоится финальный поединок Лиги конференций, в котором «Рома» сыграет против «Фейеноорда».

Поединок пройдет в Тиране на стадионе «Арена Комбетаре». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Рома» – «Фейеноорд». Прогноз и анонс на финал Лиги конференций

В прямом эфире поединок «Рома» – «Фейеноорд» покажет медиасервис MEGOGO.