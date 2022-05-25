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Лига конференций
25 мая 2022, 18:00 | Обновлено 25 мая 2022, 18:26
372
0

Где смотреть онлайн финал Лиги конференций Рома – Фейеноорд

Поединок состоится в среду, 25 мая

25 мая 2022, 18:00 | Обновлено 25 мая 2022, 18:26
372
0
Где смотреть онлайн финал Лиги конференций Рома – Фейеноорд
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 25 мая, состоится финальный поединок Лиги конференций, в котором «Рома» сыграет против «Фейеноорда».

Поединок пройдет в Тиране на стадионе «Арена Комбетаре». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Рома» – «Фейеноорд». Прогноз и анонс на финал Лиги конференций

В прямом эфире поединок «Рома» – «Фейеноорд» покажет медиасервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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