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  4. ПЕЛЛЕГРИНИ: «Мне ни разу не приходилось быть жестким с одноклубниками»
Лига конференций
25 мая 2022, 18:21 | Обновлено 25 мая 2022, 18:28
62
0

ПЕЛЛЕГРИНИ: «Мне ни разу не приходилось быть жестким с одноклубниками»

Хавбек «Ромы» – о предстоящем финале еврокубка

25 мая 2022, 18:21 | Обновлено 25 мая 2022, 18:28
62
0
ПЕЛЛЕГРИНИ: «Мне ни разу не приходилось быть жестким с одноклубниками»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Пеллегрини

Полузащитник итальянской «Ромы» Лоренцо Пеллегрини поделился ожиданиями от финального матча Лиги конференций против нидерландского «Фейеноорда».

«В нашей раздевалке сразу несколько игроков помогают мне управлять всем, потому что это было бы невозможно в одиночку. Я тихий и спокойный человек. Я всегда стараюсь сохранять спокойствие, но часто нужно быть жестким. Должен сказать, что мне ни разу не приходилось быть жестким с моими товарищами по команде, потому что они все потрясающие, и мы все идем одним путем», - сказал Пеллегрини.

Матч «Рома» – «Фейеноорд» состоится в среду, 25 мая. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник УЕФА
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