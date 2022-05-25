Решающие матчи отбора Евро-2022. Украина U-19 объявила состав

Сборная Украины U-19 объявила заявку игроков на финальные матчи отбора Евро-2022. Команда Владимира Езерского сыграет в группе с Нидерландами, Сербией и Норвегией.

По итогам трех матчей лидер группы получит право сыграть в финальном турнире Евро-2022.

1 июня

Норвегия - Украина

4 июня

Украина - Сербия

7 июня

Украина - Нидерланды

Вратари: Тимур Пузанков («Шахтер» Донецк), Дмитрий Ледвий («Рух» Львов).

Защитники: Эдуард Козик, Андрей Булеза, Марьян Фарина (все – «Шахтер» Донецк), Максим Дячук, Навин Малыш (оба – «Динамо» Киев), Виталий Роман, Марко Сапуга, Денис Пидгурский (все – «Рух» Львов), Данило Удод («Мариуполь»).

Полузащитники: Назар Волошин, Александр Яцык, Антон Царенко (все – «Динамо» Киев), Иван Лосенко («Шахтер» Донецк), Артур Микитишин, Денис Шостак, Михаил Хромей (все – «Мариуполь»), Даниил Хрипчук («Ворскла» Полтава), Илья Квасница («Рух» Львов).

Нападающие: Егор Ярмолюк («Днепр-1» Днепр), Кирилл Попов («Динамо» Киев).