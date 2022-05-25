Итальянские СМИ: Довбик близок к переходу в Торино
Форвард «Днепра-1» может продолжить карьеру в Италии
Форвард «Днепра-1» Артем Довбик близок к переходу в «Торино». Об этом сообщают итальянские СМИ.
Недавно Довбик уже побывал в Турине, где встречался с руководством «Быков» и дал согласие на переход. «Торино» рассчитывает на 24-летнего форварда сборной Украины как на замену многолетнему лидеру атак команды Андреа Белотти, который летом станет свободным агентом.
В нынешнем сезоне на счету Довбика 14 голов и 5 ассистов в 18 матчах за «Днепр-1» во всех турнирах. Трансферная стоимость форварда оценивается в 5 миллионов евро.
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