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  4. Итальянские СМИ: Довбик близок к переходу в Торино
Италия
25 мая 2022, 14:45 |
1037
1

Итальянские СМИ: Довбик близок к переходу в Торино

Форвард «Днепра-1» может продолжить карьеру в Италии

25 мая 2022, 14:45 |
1037
1
Итальянские СМИ: Довбик близок к переходу в Торино
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик близок к переходу в «Торино». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Недавно Довбик уже побывал в Турине, где встречался с руководством «Быков» и дал согласие на переход. «Торино» рассчитывает на 24-летнего форварда сборной Украины как на замену многолетнему лидеру атак команды Андреа Белотти, который летом станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне на счету Довбика 14 голов и 5 ассистов в 18 матчах за «Днепр-1» во всех турнирах. Трансферная стоимость форварда оценивается в 5 миллионов евро.

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Артем Довбик Днепр-1 Торино
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Источник areanapoli.it
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Pavel_i_CO
Будет отличное продолжение карьеры для Артема. Итальянский чемпионат ему подходит. Удачи!
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