Итальянские СМИ: Довбик близок к переходу в Торино

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик близок к переходу в «Торино». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Недавно Довбик уже побывал в Турине, где встречался с руководством «Быков» и дал согласие на переход. «Торино» рассчитывает на 24-летнего форварда сборной Украины как на замену многолетнему лидеру атак команды Андреа Белотти, который летом станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне на счету Довбика 14 голов и 5 ассистов в 18 матчах за «Днепр-1» во всех турнирах. Трансферная стоимость форварда оценивается в 5 миллионов евро.