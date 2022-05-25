Президент Барселоны: «Футболисты ПСЖ согласились на рабство за деньги»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил шансы на возвращение в Каталонию Неймара, который может покинуть ПСЖ:

«Кому не нравится Неймар? Он исключительный футболист. У него контракт с «ПСЖ», осталось четыре-пять лет. Футболисты, подписавшие контракты с клубами вроде «ПСЖ», практически согласились на рабство за деньги. За парижским клубом стоит государство, у них много денег.

Если ушедшие игроки и вернутся в «Барселону», то только бесплатно. Мы не состоянии совершать такие трансферы. Даже если бы у нас были средства, мы бы этого не сделали. Это было бы иррационально».