Президент Барселоны: «Футболисты ПСЖ согласились на рабство за деньги»
Жоан Лапорта – о возвращении Неймара
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил шансы на возвращение в Каталонию Неймара, который может покинуть ПСЖ:
«Кому не нравится Неймар? Он исключительный футболист. У него контракт с «ПСЖ», осталось четыре-пять лет. Футболисты, подписавшие контракты с клубами вроде «ПСЖ», практически согласились на рабство за деньги. За парижским клубом стоит государство, у них много денег.
Если ушедшие игроки и вернутся в «Барселону», то только бесплатно. Мы не состоянии совершать такие трансферы. Даже если бы у нас были средства, мы бы этого не сделали. Это было бы иррационально».
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