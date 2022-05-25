Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент Барселоны: «Футболисты ПСЖ согласились на рабство за деньги»
Испания
25 мая 2022, 14:07 |
374
0

Президент Барселоны: «Футболисты ПСЖ согласились на рабство за деньги»

Жоан Лапорта – о возвращении Неймара

25 мая 2022, 14:07 |
374
0
Президент Барселоны: «Футболисты ПСЖ согласились на рабство за деньги»
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил шансы на возвращение в Каталонию Неймара, который может покинуть ПСЖ:

«Кому не нравится Неймар? Он исключительный футболист. У него контракт с «ПСЖ», осталось четыре-пять лет. Футболисты, подписавшие контракты с клубами вроде «ПСЖ», практически согласились на рабство за деньги. За парижским клубом стоит государство, у них много денег.

Если ушедшие игроки и вернутся в «Барселону», то только бесплатно. Мы не состоянии совершать такие трансферы. Даже если бы у нас были средства, мы бы этого не сделали. Это было бы иррационально».

По теме:
Пьер-Эмерик ОБАМЕЯНГ: «У Барселоны невероятный потенциал»
Дембеле в ближайшее время обсудит с Барселоной новый контракт
ВИНИСИУС: «ПСЖ интересуется мной? Я хочу остаться в Реале»
Барселона Жоан Лапорта Неймар ПСЖ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АПЛ определила нового владельца Челси. Часть денег пойдет в фонд Украины
Футбол | 24 мая 2022, 21:25 3
АПЛ определила нового владельца Челси. Часть денег пойдет в фонд Украины
АПЛ определила нового владельца Челси. Часть денег пойдет в фонд Украины

Клуб должен перейти в американские руки

В роте ни одного живого. На юге Украины разбита передовая 58-я армия рф
Война | 25 мая 2022, 03:25 0
В роте ни одного живого. На юге Украины разбита передовая 58-я армия рф
В роте ни одного живого. На юге Украины разбита передовая 58-я армия рф

СБУ опубликовала перехват разговора российского военного

БЕНЗЕМА: «Игроки Ливерпуля думают, что уже выиграли финал Лиги чемпионов»
Футбол | 25.05.2022, 07:57
БЕНЗЕМА: «Игроки Ливерпуля думают, что уже выиграли финал Лиги чемпионов»
БЕНЗЕМА: «Игроки Ливерпуля думают, что уже выиграли финал Лиги чемпионов»
УЕФА представил мяч для финала ЛЧ. С посланием для россии из трех букв
Футбол | 25.05.2022, 05:30
УЕФА представил мяч для финала ЛЧ. С посланием для россии из трех букв
УЕФА представил мяч для финала ЛЧ. С посланием для россии из трех букв
ВИДЕО. Тренировка сборной. К команде Петракова присоединились игроки АПЛ
Футбол | 25.05.2022, 03:55
ВИДЕО. Тренировка сборной. К команде Петракова присоединились игроки АПЛ
ВИДЕО. Тренировка сборной. К команде Петракова присоединились игроки АПЛ
Новини партнерів
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
bzzzzzz
кто бы говорил
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Виктор ВАЦКО: «Я в а**е от слов Петракова»
Виктор ВАЦКО: «Я в а**е от слов Петракова»
23.05.2022, 19:50 38
Футбол
Бывший футболист УПЛ защищает Украину на передовой
Бывший футболист УПЛ защищает Украину на передовой
23.05.2022, 11:02 5
Футбол
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
24.05.2022, 09:47 1
Киберспорт
Жена Усика: «Придется рашку делить»
Жена Усика: «Придется рашку делить»
23.05.2022, 15:32 2
Бокс
Ассист для Украины. Шевченко сыграл в Милане в благотворительном матче
Ассист для Украины. Шевченко сыграл в Милане в благотворительном матче
23.05.2022, 23:46 1
Футбол
ЧМ по хоккею. Казахстан выбил Италию из элиты, Чехия обыграла США
ЧМ по хоккею. Казахстан выбил Италию из элиты, Чехия обыграла США
23.05.2022, 18:44 1
Хоккей
ФОТО. Дочь Петракова показала оккупантам средний палец
ФОТО. Дочь Петракова показала оккупантам средний палец
25.05.2022, 07:23 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем