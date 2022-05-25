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  4. ВИДЕО. Слова Моуриньо перед финалом Лиги конференций
Лига конференций
25 мая 2022, 13:43 |
135
0

ВИДЕО. Слова Моуриньо перед финалом Лиги конференций

Сегодня «Рома» сыграет с «Фейеноордом»

25 мая 2022, 13:43 |
135
0
ВИДЕО. Слова Моуриньо перед финалом Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо провел пресс-конференцию накануне финала Лиги конференций против «Фейеноорда» (25 мая):

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Источник Sport.ua
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