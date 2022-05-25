Лига конференций25 мая 2022, 13:43 |
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ВИДЕО. Слова Моуриньо перед финалом Лиги конференций
Сегодня «Рома» сыграет с «Фейеноордом»
25 мая 2022, 13:43 |
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо провел пресс-конференцию накануне финала Лиги конференций против «Фейеноорда» (25 мая):
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