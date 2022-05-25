Молчанов / Шкугор – Бонзи / Риндеркнех. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 мая украинский теннисист Денис Молчанов начнет выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче первого круга украинец в дуэте с Франко Шкугором из Хорватии сразится против французов Бенжамена Бонзи и Артура Риндеркнеха. Встреча пройдет третьим запуском после матча Чань / Стосур – Крунич / Панова.

Ориентировочное время начала встречи – 15:10 по Киеву.

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