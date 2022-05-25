Виталий МИКОЛЕНКО: «Шотландия? Такие игры выигрывают душой»

Сегодня защитник «Эвертона» Виталий Миколенко присоединился к лагерю сборной Украины и поделился ожиданиями от матча против Шотландии (1 июня):

«Да, Шотландия – очень сильный соперник. Но такие игры выигрываются душой. Физически и тактически мы должны быть подготовлены, но такие матчи выигрываются душой и большим желанием. А этого у нас хоть отбавляй.

У нас свой фронт. Футбол – это непредсказуемая штука. Ты не знаешь, выиграешь или нет. Пообещать я могу, что мы сразимся до последней минуты».