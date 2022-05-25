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  4. Виталий МИКОЛЕНКО: «Шотландия? Такие игры выигрывают душой»
Чемпионат мира
25 мая 2022, 12:57 |
402
0

Виталий МИКОЛЕНКО: «Шотландия? Такие игры выигрывают душой»

Защитник «Эвертона» присоединился к сборной Украины

25 мая 2022, 12:57 |
402
0
Виталий МИКОЛЕНКО: «Шотландия? Такие игры выигрывают душой»
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня защитник «Эвертона» Виталий Миколенко присоединился к лагерю сборной Украины и поделился ожиданиями от матча против Шотландии (1 июня):

«Да, Шотландия – очень сильный соперник. Но такие игры выигрываются душой. Физически и тактически мы должны быть подготовлены, но такие матчи выигрываются душой и большим желанием. А этого у нас хоть отбавляй.

У нас свой фронт. Футбол – это непредсказуемая штука. Ты не знаешь, выиграешь или нет. Пообещать я могу, что мы сразимся до последней минуты».

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Источник vZbirna
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