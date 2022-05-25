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Ролан Гаррос
25 мая 2022, 12:34 | Обновлено 25 мая 2022, 12:43
73
0

Л. Киченок / Остапенко – Лешемья / Тан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда Ролан Гаррос

25 мая 2022, 12:34 | Обновлено 25 мая 2022, 12:43
73
0
Л. Киченок / Остапенко – Лешемья / Тан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

25 мая украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче первого круга украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится против француженок Эликсан Лешемьи и Армони Тан. Встреча пройдет вторым запуском после матча Рутлифф / Росольска – Перес / Меличар. 

Ориентировочное время начала встречи – 13:40 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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