Л. Киченок / Остапенко – Лешемья / Тан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда Ролан Гаррос
25 мая украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче первого круга украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится против француженок Эликсан Лешемьи и Армони Тан. Встреча пройдет вторым запуском после матча Рутлифф / Росольска – Перес / Меличар.
Ориентировочное время начала встречи – 13:40 по Киеву.
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