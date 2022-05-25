Л. Киченок / Остапенко – Лешемья / Тан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 мая украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции по теннису.

В матче первого круга украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится против француженок Эликсан Лешемьи и Армони Тан. Встреча пройдет вторым запуском после матча Рутлифф / Росольска – Перес / Меличар.

Ориентировочное время начала встречи – 13:40 по Киеву.

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