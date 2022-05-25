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Испания
25 мая 2022, 12:09 |
612
0

Реал нацелился на звезду Баварии

Серж Гнабри может продолжить карьеру в Мадриде

25 мая 2022, 12:09 |
612
0
Реал нацелился на звезду Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария» во время летнего трансферного окна может потерять вингера Сержа Гнабри. Его контракт истекает летом 2023 года, переговоры по новому соглашению пока что успехом не увенчались.

Ситуацией намерен воспользоваться «Реал». Мадридский клуб хочет подписать 26-летнего немца уже нынешним летом.

Помочь «Реалу» в осуществлении трансфера Гнабри может его экс-партнер по «Баварии» Давид Алаба. Сам австриец год назад перешел в «Реал» на правах свободного агента, а сейчас призывает Гнабри присоединиться к нему.

В нынешнем сезоне на счету Гнабри 17 голов и 10 ассистов в 45 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 70 миллионов евро.

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Серж Гнабри Реал Мадрид Бавария Давид Алаба
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